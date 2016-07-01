Спецборт МЧС вылетел из Москвы для поиска пропавшего под Иркутском самолета

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Иркутской области пропал самолет Ил-76, сообщает пресс-служба МЧС России.

Принадлежащий МЧС борт не вышел на связь в 06:30 по московскому времени. Самолет следовал на тушение пожара в Баяндаевский район Иркутской области. На борту воздушного судна находились 10 членов экипажа.

Пропавшее судно ищут 5 самолетов и 2 вертолета. Также задействована наземная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы Иркутской области. Поиск осложняется сильным задымлением из-за лесных пожаров.

МЧС России направляет для поиска пропавшего борта два самолета SuperJet-100 с оперативной группой и самолетом Ил-76 со 100 спасателями-парашютистами.