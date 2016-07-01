Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2016, 10:37

Происшествия

Спецборт МЧС вылетел из Москвы для поиска пропавшего под Иркутском самолета

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Иркутской области пропал самолет Ил-76, сообщает пресс-служба МЧС России.

Принадлежащий МЧС борт не вышел на связь в 06:30 по московскому времени. Самолет следовал на тушение пожара в Баяндаевский район Иркутской области. На борту воздушного судна находились 10 членов экипажа.

Пропавшее судно ищут 5 самолетов и 2 вертолета. Также задействована наземная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы Иркутской области. Поиск осложняется сильным задымлением из-за лесных пожаров.

МЧС России направляет для поиска пропавшего борта два самолета SuperJet-100 с оперативной группой и самолетом Ил-76 со 100 спасателями-парашютистами.

пожары Иркутская область самолет МЧС России Ил-76 чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика