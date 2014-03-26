Тушить пожары в столичных парках будут с помощью поливомоечных машин

Фото: ИТАР-ТАСС

Добровольных пожарных в Москве обеспечивают поливомоечной техникой. Смотр одной из таких дружин прошел в Юго-Западном административном округе, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Подобные подразделения формируют на базе предприятий городского коммунального хозяйства. Их планируют привлекать к работе на пожарах в лесопарковых зонах столицы.

Для тушения огня поливомоечный автомобиль экипируют необходимым оборудованием . А в состав такого расчета входят водитель и два добровольца, прошедших необходимую подготовку.