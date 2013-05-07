В оздоровительных лагерях начались проверки пожарной безопасности

Фото: ИТАР-ТАСС

МЧС России начало проводить проверки детских оздоровительных лагерей. В преддверии летних каникул сотрудники ведомства проверят около 70 детских оздоровительных лагерей в Москве и Подмосковье, особое внимание будет уделяться безопасности самых отдаленных из них.

В столице в летней оздоровительной кампании задействованы в основном общеобразовательные учреждения, а также восемь лагерей на территории Новой Москвы. А на территории области находится 55 детских оздоровительных лагерей, граничащих с лесными массивами, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Всего на контроле находится 341 объект, пока проверено 120. В настоящее время уточняются списки лагерей на территории Московской области на случай, если потребуется помощь столичных пожарных. Особое внимание будет уделено лагерям, которые находятся далеко от пожарных частей.

Напомним, теперь записать ребенка в оздоровительный лагерь можно через интернет на московском портале госуслуг.