Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Долгопрудном

Фото: ТАСС

Пожар на складе в подмосковном городе Долгопрудный ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных в 06.40 пожар был ликвидирован", - отметили в пресс-службе.





Сигнал о возгорании на складе по адресу Лихачевский проезд поступил в оперативно-дежурную смену в 00.35. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия уже через 5 минут.

В тушении пожара были задействованы 80 человек и 22 единиц техники. Пожару присвоена высшая степень сложности.