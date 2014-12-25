В подмосковном Долгопрудном горит склад площадью 3 000 квадратных метров

В подмосковном Долгопрудном горит склад площадью около 2 тысяч кв. м

В Долгопрудном горит складское помещение, площадь пожара составляет 3 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС.

В 00.35 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу Лихачевский проезд. В 00.40 по прибытию первого пожарного подразделения, происходило горение строения по всей площади. Дальнейшая информация уточняется.

Объявлен повышенный номер вызова, так как обстановка осложнена сильным задымлением. В тушении пожара задействованы 80 человек и 22 единиц техники.