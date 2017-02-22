Мужчины смогут бесплатно сходить в "Москвариум" 23 февраля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мужчины старше 18 лет cмогут бесплатно посетить "Москвариум" на ВДНХ в День защитника Отечества. Для этого достаточно показать военный билет или удостоверение личности военного в льготной кассе, сообщает портал мэра и правительства Москва.

Призывники тоже cмогут получить бесплатный билет, для этого нужно взять с собой приписное свидетельство военкомата.

Акция будет действовать 23 февраля с 10:00 до 21:00.

"Москвариум" также даст возможность необычно поздравить мужчин с праздником. Для этого можно заказать поздравление от героев водного шоу "Кругосветное путешествие" – моржей. По просьбе тренеров они будут надувать воздушные шары цвета хаки, которые можно будет забрать домой. Диктор же назовет имена мужчин, которых поздравили с праздником.

В "Москвариуме" отметили, что этот номер отрепетирован, и моржам самим очень нравится.

Чтобы заказать услугу, нужно заранее обратиться в информационный центр "Москвариума" по телефону 8-499-677-77-77.

Поздравить мужчин также могут аквалангисты. Когда адресат будет проходить мимо аквариума, аквалангист покажет ему подводную открытку. Эту услугу также нужно заказывать заранее: число праздничных погружений ограниченно.

Льготный проход в празднички не распространяется на посещение экскурсии и водного шоу.

Шоу "Кругосветное путешествие" и тематическая экскурсия "Защитники океана" будут идти с 23 по 26 февраля. Показ водного шоу возобновят 3, 4 и 8 марта. В Международный женский день моржи тоже будут надувать шарики, но уже в форме сердец.