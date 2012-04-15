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Москва 24

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ЧП

15 апреля 2012, 15:31

Затоплен переход на станции "Бирюлёво-Товарная"

потоп станции Бирюлево чп

Фото: А.Климова

Переход на станции "Бирюлёво-Товарная" Павелецкого направления Московской железной дороги затопило в минувшую пятницу, 13 апреля. Как сообщают зрители телеканала "Москва 24", воду оттуда не откачали до сих пор.

— Приехала служба МЧС, чуть-чуть откачали воду, но 14 апреля грунтовые воды лились с потолка перехода людям на головы. Сегодня, 15 апреля, ситуация немного улучшилась благодаря погоде. Никакие работы по ремонту подземного перехода со стороны РЖД не ведутся,— жалуется местная жительница Анастасия.

По данным управы района Бирюлёво Восточное, первый сигнал о происшествии поступил только в 11 утра 15 апреля. На данный момент водосток прочищен, вся вода утекла и трудностей пассажиры не испытывают. Станционный переход занимает особое место в пешеходной инфраструктуре региона, так как это наиболее удобный маршрут для посещения Бирюлева Восточного из Бирюлева Западного и наоборот.

Зрительница Анастасия считает, что в управе обманывают, так как время вызова специальных служб было другим.

— Мы сами лично звонили и сообщали о случившимся 13 апреля в 9 часов утра, — возражает она.

В пресс-службе МЖД отказались комментировать информацию по поводу затопления, сославшись на то, что они впервые об этом слышат.

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