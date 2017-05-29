Число раненых при урагане в Москве приблизилось к 140

Почти 140 человек пострадали при урагане в столице, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 105 госпитализированных.

Количество жертв осталось прежним: погибли 11 человек. Кроме того, столичные медики борются за жизнь пяти пострадавших, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что семьям погибших во время урагана в Москве, а также пострадавшим выплатят компенсации.

Москвичи опубликовали в социальных сетях десятки фотографий и видеороликов с последствиями прошедшей бури. Ураган ломал строительные конструкции, деревья, вырывал дорожные знаки и даже срывал обшивку зданий.

Эксперты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм. Инструкция о том, что делать, если ваше авто пострадало во время шторма.