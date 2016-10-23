Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Рязани

Взрыв газа произошел в жилом доме в Рязани, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По предварительным данным погибли три человека, пятеро пострадавших госпитализированы. Всего были спасены 15 человек.

Хлопок газа произошел утром в воскресенье 23 октября в доме №4 по улице 1-й Осенний переулок . Из частично обрушившегося здания эвакуировали 57 жителей.

Очевидцы событий рассказали телеканалу "Москва 24", что взрыв снес 9 и 10 этажи на углу дома. По последним данным, при взрыве газа были повреждены 14 квартир.

Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Позднее руководитель оперативной группы рязанского МЧС Александр Жданников сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что под завалами дома могут находиться два человека.