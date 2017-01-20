Автомобиль в Мельбурне въехал в толпу

Автомобиль в центре Мельбурна протаранил толпу, пострадали 20 человек, в том числе ребенок ясельного возраста, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на местных журналистов.

Полиция перекрыла район ЧП, водитель был задержан. РИА Новости уточняет, что погибли три человека.

Как заявил представитель полиции, злоумышленник намеренно ехал по проезжей части на красном легковом автомобиле, сбивая людей. Однако местные власти не квалифицируют произошедшее как теракт.

В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.