Четыре человека пострадали в результате прорыва теплотрассы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Четверо мужчин пострадали после разрыва магистральной трубы на востоке Москвы, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.

На территории одной из ТЭЦ, расположенной по Монтажной улице, произошел прорыв магистральной трубы, в результате чего пострадали четверо мужчин, один из которых - охранник указанной ТЭЦ. Потерпевшие находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее m24.ru сообщало, что движение на улице Монтажная восстановлено. Дома в районах рядом с ТЭЦ-23 были переведены на резервные схемы теплоснабжения.

По данному факту проводится доследственная проверка.