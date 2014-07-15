В аварии на "синей" ветке метро погибли 12 человек – глава МЧС Пучков

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Число погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии столичного метро увеличилось до 12 человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова, прибывшего на место случившегося.

Пострадали около 400 человек, 116 из них находятся в больницах. Более 20 пострадавших эвакуировали в больницу на вертолетах. Добавим, что, по данным радиостанции "Москва FM", в поврежденных вагонах метро обнаружены тела пяти человек. Среди погибших также числится машинист поезда Сергей Осипов, работавший в электродепо "Измайлово".

При этом данные о погибших разнятся – "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что погибли 16 человек, а "Коммерсантъ FM" передает, что 30 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.