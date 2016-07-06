В Госдуме из-за разгерметизации баллона пострадал рабочий

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Один человек пострадал от утечки химической смеси во время ремонта в здании Госдумы, сообщает Агентство "Москва".

По данным МЧС, в доме №2 в Георгиевском переулке на кожу рабочего попала жидкость для отбеливания напольных покрытий. Пострадавшего госпитализировали, на место ЧП для проверки была вызвана лаборатория, которая не нашла в помещении опасных для здоровья веществ.

"Интерфакс" отмечает, что на месте происшествия взорвался баллон с химической смесью, к зданию Госдумы прибыли пять пожарных машин.

Похожая ситуация произошла на Ленинградском шоссе: там в автосервисе разгерметизировался баллон с азотом, пострадал один человек.