35 семей пострадавших в Карелии детей пожелали отправиться в санатории

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Более 30 семей пострадавших в Карелии детей уже высказали желание отправиться на отдых в санатории этим летом. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения.

"35 из обследованных семей высказали пожелание отдохнуть в оздоровительных учреждениях. Сейчас этот вопрос прорабатывается", – сказал собеседник агентства.

Ранее m24.ru сообщало, что семьям детей, погибших и пострадавших на Сямозере, окажут адресную помощь. Они смогут бесплатно отдохнуть в санаториях Черноморского побережья, Московской и Ленинградской областей.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".