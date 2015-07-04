Девушка упала с моста при попытке сделать селфи

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Девушка разбилась, упав с моста во время селфи, напротив комплекса "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на субботу после полуночи на эстакаде на пересечении Тестовской улицы и Третьего транспортного кольца.

По предварительным данным, девушка делала селфи вместе с друзьями, не удержалась и упала с моста на набережную. От полученных травм она погибла на месте.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей.

В мае m24.ru сообщало, что ученик девятого класса получил тяжелые травмы при попытке сделать селфи в Подмосковье. Подросток получил удар током и упал с высоты.

Мальчик гулял под присмотром воспитателя. Школьнику пришла в голову идея сделать селфи на брошенных бетонных блоках, он забрался наверх и случайно зацепился рукой за высоковольтный провод. После этого он упал с бетонной конструкции и получил тяжелые травмы. Медики диагностировали у подростка черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Ранее также стало известно, что молодая женщина выстрелила себе в голову и получила тяжелое ранение, пытаясь сфотографироваться с оружием.

Инцидент на Есенинском бульваре в офисе одной из фирм. 21-летняя сотрудница взяла травматический пистолет ИЖ калибра 9 миллиметров, которое оставил на работе охранник фирмы, и решила сделать с оружием селфи. Однако девушка нажала на спусковой крючок, выстрелив себе в упор в правый висок. Она была обнаружена врачами "скорой помощи", которые ее госпитализировали.