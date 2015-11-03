Форма поиска по сайту

03 ноября 2015, 06:09

Происшествия

МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом "Москва-Ереван"

Фото: mchs.gov.ru

МЧС открыла горячую линию после ДТП с автобусом "Москва-Ереван" под Тулой, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Тульской области.

Автобус "Москва-Ереван" опрокинулся на трассе М4 "Дон" в Тульской области в ночь на вторник. По данным сайта УМВД России по региону, погибли семь человек, пострадали 35.

В Главном управлении МЧС России по Тульской области открыт телефон "горячей линии" - 8(4872)21-16-09.

Отмечается, что пассажиры автобуса, не пострадавшие в ДТП, были доставлены в пункт временного размещения в городе Узловая.

МЧС сообщает, что в ликвидации последствий аварии участвует 62 человека и 24 единицы техники, из них от МЧС России – 23 человека и 8 единиц техники.

пострадавшие погибшие Тульская область автобус авария чп мо

