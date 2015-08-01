Двое туристов из Москвы и Пятигорска пострадали при восхождении на Эльбрус

Фото: m24.ru/Александр Авилов

При восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии москвичка и мужчина из Пятигорска получили травмы, сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

На службу "01" поступила информация о том, что на северном склоне горы Эльбрус на высоте 3800 метров начались поиско-спасательные работы. "По предварительной информации, имеются двое пострадавших - 70-летний мужчина из Пятигорска, а также 25-летняя девушка из Москвы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у пострадавших травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают 23 человека и шесть единиц техники.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Минеральных Вод для эвакуации пострадавших", - сообщили в МЧС. Пострадавших планируется разместить в городской больнице Пятигорска.