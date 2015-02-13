Прямая трансляция конференции о дизайне интерьера: “Сделано в России”

Фото: m24/Евгения Смолянская
17 февраля в торгово-выставочном центре “Экспострой на Нахимовском” состоится конференция “Сделано в России – импортозамещение на рынке интерьеров”.
Светлана Котлукова, дизайнер и ведущая конференции, будет модерировать беседу о сотрудничестве дизайнеров с российскими поставщиками, актуальных тенденциях рынка мебели и отделочных материалов и технологиях запуска в производство собственной дизайн-продукции.
Смотрите прямую трансляцию мероприятия на этой странице в 14.00.
- Когда: 17 февраля, 14.00
- Что: конференция, посвященная сотрудничеству дизайнеров интерьера с поставщиками
- Кто: ведущая - Светлана Котлукова
- Кому смотреть: начинающим дизайнерам и поставщикам мебели