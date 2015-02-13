Прямая трансляция конференции о дизайне интерьера: “Сделано в России”

Фото: m24/Евгения Смолянская

17 февраля в торгово-выставочном центре “Экспострой на Нахимовском” состоится конференция “Сделано в России – импортозамещение на рынке интерьеров”.

Светлана Котлукова, дизайнер и ведущая конференции, будет модерировать беседу о сотрудничестве дизайнеров с российскими поставщиками, актуальных тенденциях рынка мебели и отделочных материалов и технологиях запуска в производство собственной дизайн-продукции.

Смотрите прямую трансляцию мероприятия на этой странице в 14.00.