Сегодня в СМИ: контроль за ценами на лекарства и оплата пошлин через Интернет

Фото: M24.ru

Пошлину за посылку можно будет оплатить через Интернет

Оплачивать пошлину за покупку товаров за рубежом можно будет с помощью банковской карты или через Интернет, пишет "Российская газета".

Такую возможность может предоставить почтовый оператор. При этом правительство пока не определилось с порогом, выше которого нужно будет платить. Ранее Минфин предлагал снизить его с тысячи евро до 150, позже Минэкономразвития вызвалось его увеличить.

Депутаты Госдумы предлагают ввести контроль за ценами на лекарства

Думский комитет по здравоохранению предлагает ввести контроль за ценами на лекарства. По мнению депутатов, это поможет сделать медикаменты доступнее.

В настоящее время регулируется стоимость только жизненно необходимых лекарств. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", считают, что рынок лекарственных препаратов невозможно регулировать.

Недобросовестным застройщикам может грозить уголовное наказание

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому незаконное привлечение средств дольщиков может обернуться тюремным заключением для застройщика, сообщает "Российская газета".

Соответствующая статья может появиться в Уголовном кодексе. В зависимости от уровня ущерба наказание начинается исправительными работами и заканчивается пятилетним сроком.

При этом нечестный застройщик может избежать тюрьмы - для этого ему надо расплатиться с обманутыми дольщиками. Однако такую поблажку могут дать тем, кто совершил преступление впервые.

Подземные работы на "ВТБ Арена парк" закончатся к новому году

Подземные работы на стадионе "ВТБ Арена парк" - паркинг, историческая часть стены, и перекрытие первого этажа – завершатся к новому году, сообщил газете "Коммерсантъ" старший вице-президент ВТБ и руководитель проекта Андрей Перегудов.

Также он отметил, что следующий этап – это отлитие и возведение колонн, которые будут держать непосредственно уровень поля и арены. Сам стадион откроется в 2017 году.

За крушение Falcon в аэропорту Внуково может заплатить "Альфастрахование"

Ответственность аэропорта Внуково и его наземных служб была застрахована в "Альфастраховании" на 10 миллионов долларов, пишет газета "Ведомости".

При этом выплаты произведут только в том случае, если будет доказана вина водителя снегоуборочной машины. Ответственность диспетчера же застрахована в "Согазе".