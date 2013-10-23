Налог на eBay: ФТС намерена ввести пошлину на онлайн-покупки

Посылки из иностранных интернет-магазинов планируют обложить пошлиной

Федеральная таможенная служба предложила ввести пошлину на товары из зарубежных интернет-магазинов. Сумма сбора может составить от 1 до 10 процентов от стоимости каждой международной посылки. О том, как подобная инициатива отразится на российских покупателях и рынке онлайн-торговли - читайте в материале M24.ru.

Сегодня пошлиной в размере 30 процентов облагаются лишь те покупки, вес которых превышает 31 килограмм или если сумма заказа превышает тысячу долларов.

По данным ВЦИОМ, опыт совершения онлайн-покупок есть у 29 процентов пользователей Интернета, (примерно у 22 миллионов россиян). Почти половина из них - жители Москвы и Санкт-Петербурга. Чаще всего в интернет-магазинах приобретают одежду и обувь.

В десятку самых популярных покупок также входят электроника, мелкая и крупная бытовая техника, книги, журналы, аудио- и видеопродукция, билеты на поезда и самолеты, а также путевки, косметика, товары для дома, украшения, мебель, спортивные товары и цветы.

В зарубежных онлайн-магазинах жители нашей страны чаще всего заказывают одежду, обувь, электронику и бытовую технику. Здесь покупателей привлекает дешевизна и удобство. Для электронного шоппинга не нужны утомительные походы по торговым центрам с очередями в примерочные кабинки. Достаточно задать несколько поисковых запросов, указать свои размеры - и вещь уже у вас в корзине. Оформление заказа занимает всего несколько минут и теперь остается ждать только доставки. В интернет-магазинах можно найти одежду любых брендов, при этом она будет значительно дешевле, чем в московских бутиках даже с учетом стоимости пересылки. Это связано с тем, что онлайн-торговля требует гораздо меньше затрат, чем оффлайновая (не нужно оплачивать аренду торгового помещения, содержать штат продавцов, платить посредникам и т.д).

В прошлом году россияне потратили в зарубежных онлайн-магазинах около 80 миллиардов рублей, что составляет почти четверть от оборотов российских интернет-маркетов. Кроме того, выручка зарубежных интернет-поставщиков на российском рынке за 2012 году выросла на 55 процентов, в то время как обороты отечественных интернет-магазинов - на 36 процентов.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, существуют две группы покупателей, которые пользуются услугами зарубежных интернет-магазинов: первых интересует дешевизна, вторых - продукция, которой нет на российском рынке. Введение пошлины не заставит ни тех, ни других отказаться от онлайн-покупок. Даже с учетом дополнительного сбора цена таких товаров останется довольно привлекательной для первой группы. А любители эксклюзива, в любом случае, будут вынуждены покупать за границей.

Введение пошлины не сильно изменит ситуацию на российском рынке онлайн-торговли.

"Отечественные онлайн-магазины пока проигрывают иностранным по ценам, но конкурируют с ними по срокам доставки и сервисному обслуживанию", - отмечает Иванов. По словам эксперта, за последней год, например, довольно сильно снизилась доля гаджетов, покупаемых россиянами за рубежом. Это связано с трудностями сервисного обслуживания и возврата электроники в случае неисправности.

Ограничительные пошлины на зарубежные онлайн-товары действуют во многих странах мира, в том числе, с собственной развитой интернет-торговлей, добавляет эксперт. При этом, жители этих стран все равно продолжают заказывать товары за границей. "Был период, когда на европейском рынке доля интернет-магазинов из стран-не членов ЕС составляла около 30 процентов. Сейчас она составляет приблизительно 10-15 процентов. Со временем такое произойдет и в России, когда покупатели оценят все плюсы и минусы онлайн-торговли", - заключает Иванов.

"Что касается электроники, ежедневно в Россию приходит 100 тысяч посылок из иностранных интернет-магазинов. Для сравнения, одна из крупнейших российских сетей продает около 30-40 тысяч единиц товара в день. Это очень большая цифра", - говорит президент Ассоциации развития электронной коммерции Германа Клименко. По его мнению, введение пошлины пойдет на пользу отечественному рынку онлайн-торговли в том случае, если цены на товары, приходящие из-за рубежа в результате сравнятся с российскими. Сейчас ни один российский магазин не имеет возможности завозить товар по той же цене, что и, например, eBay, отмечает эксперт.

По данным Федеральной таможенной службы, объем интернет-торговли, с которым имеет дело только Московская таможня, превышает 2,8 миллиарда евро в год, таким образом, введение 10-процентной пошлины с каждой посылки, поступившей от зарубежных интернет-магазинов в столицы, должно принести в федеральный бюджет до 28 миллионов евро ежегодно.

Прежде, чем пошлина на зарубежные онлайн-товары будет введена, инициативе таможенной службы предстоит пройти общественное обсуждения, в котором примут участие Минфин, Минэкономразвития, Минкомсвязи, а также общественные объединения.

Григорий Медведев