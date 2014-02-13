Сервис по онлайн-поиску попутчиков начал работу в России

В России заработал сервис для поиска безопасных попутчиков

В России появился сервис для поиска попутчиков. На сайте blablacar.ru любой желающий может организовать или присоединиться к поездке на автомобиле по Европе и странам СНГ, рассказал в эфире радио "Москва FM" официальный представитель портала в России и Украине Алексей Лазаренко.

"На сайте вы сможете выбрать себе наиболее подходящего попутчика, с которым вам будет не только выгодно отдыхать, но и интересно", - сказал он.

По его словам, все пользователи на портале максимально открыты, о многих из них можно почитать отзывы. "Например, отправляясь в Питер, пользователь может получить список водителей, с которыми можно поехать, получить их номера телефона, почитать информацию о них", - рассказал Лазаренко.

Как правило, место в машине предоставляют за небольшую плату, например, покрывающую часть расходов на бензин. Например, из Москвы в Петербург таким образом можно добраться примерно за 600 рублей. Однако часто попутчиков подбирают и бесплатно.

Кроме того, есть на сайте опция "Только для женщин", которая отсекает все предложения от водителей-мужчин.

На аналогичных западных ресурсах, например, во Франции пассажир оплачивает услугу на сайте, распечатывает подтверждение - своего рода электронный билет. Сайт за услуги получит комиссию, а водитель - деньги после поездки банковским переводом.

Отметим, что в России также действует мобильное приложение для путешественников "Подорожники", которое помогает найти попутчиков по городу и между городами. Оно подходит как для разовых поездок, так и для регулярных - на работу, учебу. В системе уже зарегистрировалось 17 тысяч пользователей, и на каждый день доступно около 5,5 тысяч активных маршрутов.