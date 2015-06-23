Посетителям центров "Мои документы" помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг

Фото: M24.ru

В многофункциональных центрах "Мои документы" появилась новая услуга, сообщает пресс-служба портала госуслуг. Универсальные специалисты помогут создать "личный кабинет" на pgu.mos.ru всем пришедшим в офис.

Для того, чтобы в дальнейшем получать востребованные услуги в электронном виде, не выходя из дома, достаточно будет всего одного клика, и пользователю выдадут логин и пароль.

В центрах госуслуг Москвы можно самостоятельно получить востребованные услуги, не требующие подачи документов в окно. Чтобы не обращаться к специалисту, можно в зоне электронных услуг воспользоваться доступом в интернет.

Таким способом можно узнать о наличии задолженностей, штрафов, получить справки или оформить парковочное разрешение, получить информацию о том, какие пособия, компенсации и другие социальные выплаты положены, оформить единовременную выплату в связи с рождением ребенка, оплатить коммунальные услуги и другое.

Напомним, сейчас на портале госуслуг доступно более 280 услуг и сервисов. Так, там можно передавать показания счетчиков воды и электричества, оплачивать коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, а также пополнять счет в системе "Электронная карта в образовании".

Более 4 миллионов москвичей пользуются порталом городских услуг. На портале зарегистрировано 4,3 тысячи личных кабинетов юридических лиц. Наиболее популярная услуга - это запрос на въезд в город для грузового транспорта (более 136 тысяч запросов).