Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2013, 10:18

Город

Как забронировать дату бракосочетания онлайн

Как забронировать дату бракосочетания онлайн

На портале Госуслуг можно зарегистрировать дату и время заключения брака в отделах ЗАГС.

Резервирование даты не является подачей заявления о заключении брака. Чтобы подать заявление, необходимо лично явиться в ЗАГС.

Зарезервировать дату регистрации брака можно не ранее, чем за три месяца до выбранного дня бракосочетания.

Ссылки по теме


Чтобы зарезервировать дату и время регистрации брака нужно: выбрать орган ЗАГС, выбрать дату и время регистрации, выбрать дату и время подачи заявления в выбранный ЗАГС.

В брак не могут вступать: лица, состоящие в другом зарегистрированном браке, близкие родственники, усыновители и усыновленные, лица,признанные судом недееспособными вследствие психического растройства.

портал госуслуг

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика