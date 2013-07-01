Как забронировать дату бракосочетания онлайн

На портале Госуслуг можно зарегистрировать дату и время заключения брака в отделах ЗАГС.

Резервирование даты не является подачей заявления о заключении брака. Чтобы подать заявление, необходимо лично явиться в ЗАГС.

Зарезервировать дату регистрации брака можно не ранее, чем за три месяца до выбранного дня бракосочетания.

Чтобы зарезервировать дату и время регистрации брака нужно: выбрать орган ЗАГС, выбрать дату и время регистрации, выбрать дату и время подачи заявления в выбранный ЗАГС.

В брак не могут вступать: лица, состоящие в другом зарегистрированном браке, близкие родственники, усыновители и усыновленные, лица,признанные судом недееспособными вследствие психического растройства.