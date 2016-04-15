Госслужащих научат обрабатывать запросы москвичей на портале "Наш город"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Около ста столичных госслужащих пройдут курс обучения по работе с порталом "Наш город" в этом году, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителя Московского городского университета управления правительства Москвы, курс "Работа с информационным порталом "Наш город" предусматривает обучение работе с запросами жителей.

Курс смогут пройти специалисты территориальных органов власти и контрольно-надзорных органов. Кроме того, обучение доступно сотрудникам различных департаментов столицы.

Основной целью программы является грамотный анализ обращений граждан на портале, сокращение времени на подготовку ответов и повышение качества самих ответов.

Новые разделы на портале "Наш город"

Ранее m24.ru сообщало, что московская полиция начала принимать жалобы от жителей столицы через портал "Наш город".

Новая категория для обращений – "Полиция" – будет действовать круглогодично. Ответ на жалобу, как и прописано в правилах сайтах, должен предоставляться в течение восьми рабочих дней.

Москвичи могут пожаловаться на незаконные игорные заведения, стоянки угнанных машин и нелегальные обменники. Чтобы отправить жалобу, нужно указать адрес нарушения, а также ответить на несколько вопросов анкеты. Фотографию прикладывать необязательно.

Портал "Наш город" был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы. Его основная цель – наладить конструктивный диалог с жителями города в вопросах городского хозяйства. "Наш город" работает по принципу замкнутой системы: сбор информации о проблеме – определение ответственных за ее решение и сроков – устранение проблемы – публичный отчет – независимая проверка.

Зарегистрировавшись на портале, любой житель города может оставить свою жалобу или сообщение. После поступления заявки редакция портала направляет запрос в ответственный орган исполнительной власти, который обязан в восьмидневный срок решить вопрос.