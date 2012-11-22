"Зениту" присуждено техническое поражение в матче с "Динамо"

Питерскому "Зениту" засчитано техническое поражение в матче с "Динамо"

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение о присуждении петербургскому "Зениту" технического поражения в матче против столичного "Динамо".

Как сообщает официальный портал РФС, техническое поражение со счетом 0:3 было принято с формулировкой "за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами клуба, повлекшее прекращение матча". Кроме того, "Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей и два ближайших домашних матча он проведет без зрителей.

Кроме того, футбольный клуб с берегов Невы оштрафован еще на 500 тысяч рублей за "бросание зрителями пиротехнических изделий и попадание пиротехнических изделий, брошенных зрителями в игрока", за скандирование оскорбительных выражений фанатами – 100 тысяч рублей. Также за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи был оштрафован на 30 тысяч рублей главный тренер "Зенита" Лучано Спалетти.

Столичное "Динамо" не осталось безнаказанным за пиротехнику – решением комитета на клуб наложен штраф в размере 500 тысяч рублей за необеспечение порядка и безопасности на стадионе, а также на 80 тысяч рублей за оскорбительные высказывания фанатов москвичей. "Бело-голубые" также проведут один домашний матч без зрителей.