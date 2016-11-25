Семейных дебоширов предложили наказывать уборкой туалетов

Фото: ТАСС/Yay

Поправки, согласно которым семейных дебоширов будут наказывать уборкой туалетов, могут внести в столичный Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена Общественного консультативного Совета политических партий при Мосгордуме Людмилу Айвар.

Внесение соответствующих поправок, которые также будут предполагать штраф или арест на пять суток за семейный дебош, обсудят в декабре.

По мнению Людмилы Айвар, к наказанию семейного дебошира необходимо подходить индивидуально. Например, если семья испытывает финансовые затруднения, то накладывать штраф на дебошира смысла не имеет – это, прежде всего, негативно повлияет на его домочадцев. А вот привлечь его к общественным работам будет намного полезнее. Помимо уборки туалетов, дебошира можно обязать мести улицы, красить деревья или собирать бумажки с улиц города.

Ранее сообщалось, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предполагающий относить к административным правонарушениям побои в отношении членов семьи и других близких лиц, тем самым выведя их из сферы уголовной ответственности.