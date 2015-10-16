Форма поиска по сайту

16 октября 2015, 10:22

Политика

Нарушивших ПДД более трех раз хотят лишать прав

Нарушивших ПДД более трех раз будут лишать водительских прав

Водителей, которые злостно нарушают правила дорожного движения, будут лишать прав, сообщает телеканал "Москва 24".

Такие поправки в КоАП хочет внести полиция. Согласно документу, в кодексе появится новая статья – о систематическом нарушении правил эксплуатации транспортных средств.

В числе нарушений, за которые будут отбирать права – езда без шлемов на мотоциклах или ремней безопасности, а также управление машиной с неисправными тормозами.

Ответственность коснется также тех, кто трижды превысит скорость, проигнорирует дорожные знаки или разметку или не уступит дорогу спецтранспорту.

Недавно сообщалось о еще одной поправке в закон: в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ планируется увеличить срок давности до 12 месяцев остальных статей, связанных с нарушениями ПДД.

Сейчас нарушителя можно привлечь только в течение двух месяцев. Этого срока часто не хватает. Например, если выясняется, что за рулем был не собственник машины, а другой человек, начинается процедура обжалования и по ее окончании уже никого нельзя наказать. По словам замглавы столичного департамента транспорта Андрея Корнеева, из-за небольшого срока давности многие водители уходят от наказания.

