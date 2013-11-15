За ремонтом дома в Подмосковье можно будет наблюдать в интернете

Фото: ИТАР-ТАСС
Следить за ходом восстановительных работ жилого дома в поселке Загорские Дали, в котором 11 ноября произошел взрыв бытового газа, можно будет в интернете. Веб-камеры будут транслировать в реальном времени все происходящее на объекте, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
"Восстановительные работы начались. Прибывает необходимая техника, разворачивается штабной городок, бытовки, пункты проживания и питания строителей. Уже прибыли практически все представители организаций, которые будут вставлять окна, менять лифты, ремонтировать кровлю. Они производят соответствующие обмеры", - сообщил заместитель министра строительного комплекса Московской области Алексей Смирнов.
Для тех жильцов, которые хотят попасть в свои квартиры, разработан специальный график. Так, в подъезд можно попасть строго по одному человеку и только в сопровождении спасателя.
Пятый и шестой этажи дома до сих пор представляют опасность обрушения. В ближайшее время там установят укрепления. И только после этого желающие смогут вывезти уцелевшую мебель.
По словам Алексея Смирнова, для непострадавшего имущества будет предоставлено место, куда его можно будет складировать на время ремонта дома.
Ссылки по теме
- Семьи пострадавших при взрыве газа получили около 3 миллионов рублей
- В Подмосковье открыли пункт приема вещей для пострадавших при взрыве
Напомним, утром 11 ноября в 9-этажном жилом доме в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. Погибли семь человек, шестеро находятся в больнице.
Разрушенный участок жилого дома восстановят к 1 марта будущего года. Потребуется усилить четыре последних этажа здания, однако аварийным оно признано не будет.
Около 200 жильцов дома заселили в ближайшие санатории - "Загорские Дали", "Дубна" и "Звезда".