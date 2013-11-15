За ремонтом дома в Подмосковье можно будет наблюдать в интернете

Фото: ИТАР-ТАСС

Следить за ходом восстановительных работ жилого дома в поселке Загорские Дали, в котором 11 ноября произошел взрыв бытового газа, можно будет в интернете. Веб-камеры будут транслировать в реальном времени все происходящее на объекте, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"Восстановительные работы начались. Прибывает необходимая техника, разворачивается штабной городок, бытовки, пункты проживания и питания строителей. Уже прибыли практически все представители организаций, которые будут вставлять окна, менять лифты, ремонтировать кровлю. Они производят соответствующие обмеры", - сообщил заместитель министра строительного комплекса Московской области Алексей Смирнов.

Для тех жильцов, которые хотят попасть в свои квартиры, разработан специальный график. Так, в подъезд можно попасть строго по одному человеку и только в сопровождении спасателя.

Пятый и шестой этажи дома до сих пор представляют опасность обрушения. В ближайшее время там установят укрепления. И только после этого желающие смогут вывезти уцелевшую мебель.

По словам Алексея Смирнова, для непострадавшего имущества будет предоставлено место, куда его можно будет складировать на время ремонта дома.

Напомним, утром 11 ноября в 9-этажном жилом доме в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. Погибли семь человек, шестеро находятся в больнице.

Разрушенный участок жилого дома восстановят к 1 марта будущего года. Потребуется усилить четыре последних этажа здания, однако аварийным оно признано не будет.

Около 200 жильцов дома заселили в ближайшие санатории - "Загорские Дали", "Дубна" и "Звезда".