Два борта МЧС готовы вылететь для помощи пострадавшим в Филиппинах

Москва готова помочь Филиппинам справиться с последствиями разрушительного тайфуна "Хайян": спасатели ожидают команды вылета в зону бедствия, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам официального представителя МЧС России Ирины Россиус, в 16-часовую готовность приведен 179-й спасательный центр из подмосковного Ногинска. Кроме того, приведен в действие мобильный госпиталь отряда "Центро-спас" и спасатели международного класса из центра "Лидер".

"В случае необходимости на Филиппины вылетят два самолета, а численность оперативной группы, по предварительным данным, составит 50 человек", - отметила Россиус.

Напомним, на центральные острова Филиппин обрушился тайфун "Хайян", ставший сильнейшим в этом году. В частности, он затронул острова Лейте, Самар и туристический остров Боракай. По последним данным СМИ, жертвами тайфуна стали 10 тысяч человек.