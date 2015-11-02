Opel отзывает из России почти 10 тысяч машин

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Opel отзывает из России 9354 автомобилей из-за неполадок с ремнем безопасности, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попадают автомобили Opel Meriva-B, реализованные c 7 июля 2011 года по 30 сентября 2015 года. На этих машинах при определенных условиях возможен обрыв троса наружного крепления ремня безопасности водителя.

Владельцев автомобилей уведомят о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Машины проверят и при необходимости заменят трос наружного крепления ремня безопасности водителя. Ремонт всех отозванных автомобилей произведут бесплатно.

Ранее компания Mazda отозвала по всему миру 4,9 миллиона машин из-за дефектов в системе зажигания, которые могли привести к перегреву и воспламенению электрических контактов в гнезде. Было отмечено 13 случаев возгорания, однако никто не пострадал.

Также было отозвано несколько сотен автомобилей в России из-за заводского брака. Речь идет о машинах Mazda6 и CX-5, выпущенных с декабря 2013 по апрель 2015 года. В этих автомобилях могут отойти передние и задние стекла.

Недавно стало известно об отзыве 6,5 миллиона автомобилей Toyota из-за проблем с переключателем стеклоподъемников.

Машины, в которых, предположительно, есть неисправность, были выпущены в период с января 2005 года по август 2006 года, а также с августа 2008 года по июнь 2010 года на японских заводах.

Также проблемы со стеклоподъемниками могут возникнуть у машин, произведенных не в Японии, если их собрали в период с августа 2005 года по август 2006 года или с января 2009 года по декабрь 2010 года.

По данным инженеров Toyota, проблема заключается в переключателе, неисправность которого может потенциально привести к короткому замыканию и пожару.