Фийону предъявили обвинения в растрате госсредств

Фото: ТАСС/Zuma/Stefanopoulos Thierry
Прокуратура Франции предъявила кандидату на пост президента Франсуа Фийону обвинения в растрате государственных средств, сообщает агентство France Presse.
Как пояснил адвокат политика Антонен Леви, слушание состоялось утром 14 марта – на день раньше, чем было намечено. По его словам, дату разбирательства перенесли для того, чтобы "оно проходило в спокойных условиях".
Франсуа Фийона обвиняют растрате госсредств, в частности, связанных с фиктивным трудоустройством его супруги и детей.
При этом сам Франсуа Фийон заявил, что продолжит участвовать в президентской гонке, невзирая ни на какие обвинения.
