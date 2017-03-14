Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 19:07

Политика

Фийону предъявили обвинения в растрате госсредств

Фото: ТАСС/Zuma/Stefanopoulos Thierry

Прокуратура Франции предъявила кандидату на пост президента Франсуа Фийону обвинения в растрате государственных средств, сообщает агентство France Presse.

Как пояснил адвокат политика Антонен Леви, слушание состоялось утром 14 марта – на день раньше, чем было намечено. По его словам, дату разбирательства перенесли для того, чтобы "оно проходило в спокойных условиях".

Франсуа Фийона обвиняют растрате госсредств, в частности, связанных с фиктивным трудоустройством его супруги и детей.

Ранее стало известно, что прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве жены Франсуа Фийона, По данным СМИ, Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции, но никаких обязанностей у нее не было. Всего она получила около 500 тысяч евро. Похожие обвинения выдвигали и в адрес детей политика.

При этом сам Франсуа Фийон заявил, что продолжит участвовать в президентской гонке, невзирая ни на какие обвинения.

Подробнее о ходе президентской гонки во Франции рассказал политолог Сергей Воронин в программе "В теме".

политики обвинения жизнь в мире

