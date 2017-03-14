Фийону предъявили обвинения в растрате госсредств

Фото: ТАСС/Zuma/Stefanopoulos Thierry

Прокуратура Франции предъявила кандидату на пост президента Франсуа Фийону обвинения в растрате государственных средств, сообщает агентство France Presse.

Как пояснил адвокат политика Антонен Леви, слушание состоялось утром 14 марта – на день раньше, чем было намечено. По его словам, дату разбирательства перенесли для того, чтобы "оно проходило в спокойных условиях".

Франсуа Фийона обвиняют растрате госсредств, в частности, связанных с фиктивным трудоустройством его супруги и детей.