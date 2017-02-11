Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2017, 08:51

Политика

CNN сообщил, что спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

Фото: Zuma/Ron Sachs

Спецслужбы США подтвердили часть сведений, содержащихся в скандальном докладе о президенте США Дональде Трампе, сообщил телеканал CNN, сославшись на анонимные источники в правоохранительных органах и разведке. Администрация президента, со своей стороны, вновь категорически опровергла подобные заявления.

Ранее авторы доклада, опубликованного на ресурсе BuzzFeed, рассказали о компромате, который Россия якобы имеет на Трампа. В ответ Кремль решительно заявил, что Россия не занимается сбором информации порочащего характера, о ком бы ни шла речь. Президент США также назвал сообщение CNN "фейковыми новостями", учитывая, что телеканал не упоминает имен своих источников.

Ранее сообщалось, что автором доклада о том, что российские спецслужбы якобы располагают компроматом на президента США Дональда Трампа, является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

В настоящее время 52-летний Стил является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence. Данная организация занимается проведением различных расследований и обеспечением безопасности.

политики Дональд Трамп доклады сми жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика