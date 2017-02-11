CNN сообщил, что спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

Фото: Zuma/Ron Sachs

Спецслужбы США подтвердили часть сведений, содержащихся в скандальном докладе о президенте США Дональде Трампе, сообщил телеканал CNN, сославшись на анонимные источники в правоохранительных органах и разведке. Администрация президента, со своей стороны, вновь категорически опровергла подобные заявления.

Ранее авторы доклада, опубликованного на ресурсе BuzzFeed, рассказали о компромате, который Россия якобы имеет на Трампа. В ответ Кремль решительно заявил, что Россия не занимается сбором информации порочащего характера, о ком бы ни шла речь. Президент США также назвал сообщение CNN "фейковыми новостями", учитывая, что телеканал не упоминает имен своих источников.