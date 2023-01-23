Эксперт назвал скрытые цели поездки Бориса Джонсона на Украину

22 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил город Бучу. Разбираемся, какие цели может преследовать британский политик.



Пиар-ход?

По информации офиса президента Украины, Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили подготовку глобального саммита по реализации украинской формулы мира. Это предложенный Зеленским план из 10 пунктов, который позволит решить конфликт дипломатическим путем. Кроме того, лидер Украины подробно проинформировал Джонсона о ситуации на передовой.

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что приезд Джонсона – это пиар-акция, с помощью которой политик хочет напомнить о себе после неудачной встречи стран – союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда в ходе собрания обсуждался вопрос о новой военной помощи Киеву, но участники так и не приняли решение о поставке американских и немецких танков.





Родион Мирошник бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Похоже, что Джонсон решил напомнить о себе, когда под Сунаком (Риши Сунак – премьер-министр Великобритании с 25 октября 2022 года. – Прим. ред.) стул заскрипел. Киев используют как медийную площадку, чтобы заявить об амбициях на новое британское премьерство или на лидерство в других международных организациях, к примеру на должность генсека НАТО. На фоне провала Рамштайна Борис решил напомнить, что он ястреб и готов вернуться в политику.

Мирошник отметил, что на видеозаписи встречи Зеленского отсутствуют многие политические деятели Украины, которые обычно посещают официальные встречи.

"И присутствуют непонятные лица, больше похожие на массовку", – указал дипломат.

В свою очередь, перед визитом Джонсона в Киев газета The Guardian также предположила, что эта поездка – попытка предыдущего премьер-министра Великобритании подорвать авторитет нынешнего.



Борис Джонсон уже трижды посещал Киев после начала специальной военной операции на Украине. Политик встречался с Зеленским 9 апреля и 17 июня 2022 года, чтобы обсудить военную помощь. Затем Джонсон приехал в Киев 24 августа по случаю Дня независимости Украины.

В интересах британской элиты

С помощью поддержки Украины Борис Джонсон хочет укрепить авторитет Великобритании на международной арене, считает политолог Дмитрий Журавлев.





Дмитрий Журавлев политолог Джонсон – представитель той части британской элиты, которая мечтает о возрождении открытого лидерства Великобритании в Европе. Ведь роль Британии сейчас противоречива, абсолютное лидерство держит США. А Джонсон как раз хочет, чтобы Великобритания вернула себе былое величие в глазах всего мира.

По словам Журавлева, в целом схема западных политиков "проста и незамысловата" – это заручиться поддержкой Украины, Польши, Чехии, Словакии и стран Прибалтики и создать с ними коалицию по борьбе с Россией.

"И сейчас они пытаются всячески показывать, что Англия помогает этим странам больше, чем кто-либо другой, тем более когда Германия отказалась поставлять Украине танки", – отметил политолог в разговоре с Москвой 24.

"Джонсон действует не самостоятельно, за ним стоит целая группа лиц, которая мечтает вернуть лидерство Великобритании. И они посчитали, что на фоне ослабления Италии, Германии, Франции, на фоне конфликта на Украине самое время это сделать", – уверен эксперт.

Ранее в МИД Британии заявили, что страна хочет играть ведущую роль в создании трибунала против России. В ведомстве отметили, что Соединенное Королевство готово совместно с другими странами обеспечить уголовную ответственность России за конфликт на Украине.