Эксперт назвал скрытые цели поездки Бориса Джонсона на Украину

22 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил город Бучу. Разбираемся, какие цели может преследовать британский политик.
Пиар-ход?
По информации офиса президента Украины, Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили подготовку глобального саммита по реализации украинской формулы мира. Это предложенный Зеленским план из 10 пунктов, который позволит решить конфликт дипломатическим путем. Кроме того, лидер Украины подробно проинформировал Джонсона о ситуации на передовой.
Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС предположил, что приезд Джонсона – это пиар-акция, с помощью которой политик хочет напомнить о себе после неудачной встречи стран – союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда в ходе собрания обсуждался вопрос о новой военной помощи Киеву, но участники так и не приняли решение о поставке американских и немецких танков.
Мирошник отметил, что на видеозаписи встречи Зеленского отсутствуют многие политические деятели Украины, которые обычно посещают официальные встречи.
"И присутствуют непонятные лица, больше похожие на массовку", – указал дипломат.
В свою очередь, перед визитом Джонсона в Киев газета The Guardian также предположила, что эта поездка – попытка предыдущего премьер-министра Великобритании подорвать авторитет нынешнего.
В интересах британской элиты
С помощью поддержки Украины Борис Джонсон хочет укрепить авторитет Великобритании на международной арене, считает политолог Дмитрий Журавлев.
По словам Журавлева, в целом схема западных политиков "проста и незамысловата" – это заручиться поддержкой Украины, Польши, Чехии, Словакии и стран Прибалтики и создать с ними коалицию по борьбе с Россией.
"И сейчас они пытаются всячески показывать, что Англия помогает этим странам больше, чем кто-либо другой, тем более когда Германия отказалась поставлять Украине танки", – отметил политолог в разговоре с Москвой 24.
"Джонсон действует не самостоятельно, за ним стоит целая группа лиц, которая мечтает вернуть лидерство Великобритании. И они посчитали, что на фоне ослабления Италии, Германии, Франции, на фоне конфликта на Украине самое время это сделать", – уверен эксперт.
Ранее в МИД Британии заявили, что страна хочет играть ведущую роль в создании трибунала против России. В ведомстве отметили, что Соединенное Королевство готово совместно с другими странами обеспечить уголовную ответственность России за конфликт на Украине.