В Москве выписали свыше 21 млн электронных рецептов

В столичных поликлиниках пациентам выписали более 21 миллиона электронных рецептов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. Московским льготникам 97 процентов рецептов уже выписывают в электронном виде.

Город не стремится полностью перевести выписку рецептов в электронную форму. "У врачей всегда должна быть возможность выписать бумажный рецепт – например, на дому", – отмечается в сообщении. Также бумажную форму используют при выписке наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов, по решению врачебной комиссии и просто, когда система не работает.

Сервис "Электронный рецепт" появился в 2014 году в рамках Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и внедрен во всех поликлиниках, подведомственных департаменту.

"Электронный рецепт" заполняет часть полей рецепта автоматически и исправляет допущенные ошибки. В итоге на выписке одного электронного рецепта экономится три минуты в сравнении с рукописным. В общей сложности все врачи города экономят до 600 тысяч рабочих часов в год, которые они могут направить на осмотр и консультации.

На осмотр одного пациента в поликлинике отводится 15 минут. Также сервис экономит и время сотрудника аптечного пункта, у которого в четыре раза меньше времени уходит на обслуживание электронного рецепта.

Через сервис электронных рецептов врачи видят назначения своих коллег, а пациенты могут узнать о наличии льготных лекарств в ближайших аптеках. Кроме того, электронные рецепты помогают автоматизировать учет выписанных и отпущенных препаратов для льготных категорий граждан на уровне города.