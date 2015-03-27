Ведомственные поликлиники обслуживают по полису ОМС по мере возможностей – фонд

Фото: M24.ru

Москвичи могут прикрепиться к ведомственным и частным поликлиникам, участвующим в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила M24.ru замдиректора московского фонда ОМС Юлия Булавская.

По ее словам, участвующие в программе больницы и поликлиники набирают пациентов в зависимости от своих мощностей. "Учреждение берет столько пациентов, сколько оно может обслужить. У него есть определенное количество площадей, врачей, техники и всего остального", - пояснила Булавская.

Чтобы прикрепиться к медицинскому учреждению по полису ОМС, нужно написать заявление, которое впоследствии должен подписать главный врач. "Если человеку отказывают в прикреплении, обязательно пишут причину отказа", - сказала собеседница.

Отметим, что существует реестр учреждений, которые участвуют в системе ОМС, он опубликован на сайте МГФОМС - Московского городского фонда ОМС. Поликлиники и больницы подключаются к этой системе добровольно и могут из нее выйти.

M24.ru обзвонило шесть учреждений из списка. В Центральной стоматологической поликлинике и Научном клиническом центре ОАО "РЖД", а также медицинском центре "За рождение" сообщили о том, что лимит прикрепления по полису в настоящий момент исчерпан из-за большого количество желающих.

В 3 Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского и центральной поликлинике ФСКН России сообщили, что прикреплять они могут только сотрудников своих ведомств.

Как прикрепиться к поликлинике

Ранее глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун заявил, что помимо учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, медицинскую помощь населению столицы оказывают более 5 тысяч медицинских организаций разных форм собственности.

Алексей Хрипун также опроверг появившуюся в СМИ информацию о сокращении 14 тысяч врачей в ближайшие три года. По словам главы ведомства, показатель обеспеченности врачами населения в Москве существенно превышает показатель в среднем по России.