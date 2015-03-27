Ведомственные поликлиники обслуживают по полису ОМС по мере возможностей – фонд

Фото: M24.ru
Москвичи могут прикрепиться к ведомственным и частным поликлиникам, участвующим в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила M24.ru замдиректора московского фонда ОМС Юлия Булавская.
По ее словам, участвующие в программе больницы и поликлиники набирают пациентов в зависимости от своих мощностей. "Учреждение берет столько пациентов, сколько оно может обслужить. У него есть определенное количество площадей, врачей, техники и всего остального", - пояснила Булавская.
Чтобы прикрепиться к медицинскому учреждению по полису ОМС, нужно написать заявление, которое впоследствии должен подписать главный врач. "Если человеку отказывают в прикреплении, обязательно пишут причину отказа", - сказала собеседница.
Ссылки по теме
- Хрипун: "Департамент здравоохранения не планирует сокращать 14 тысяч врачей"
- "Итальянская забастовка" врачей в Москве провалилась - депздрав
- Средняя зарплата участкового терапевта достигла 80 тысяч рублей
Отметим, что существует реестр учреждений, которые участвуют в системе ОМС, он опубликован на сайте МГФОМС - Московского городского фонда ОМС. Поликлиники и больницы подключаются к этой системе добровольно и могут из нее выйти.
M24.ru обзвонило шесть учреждений из списка. В Центральной стоматологической поликлинике и Научном клиническом центре ОАО "РЖД", а также медицинском центре "За рождение" сообщили о том, что лимит прикрепления по полису в настоящий момент исчерпан из-за большого количество желающих.
В 3 Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского и центральной поликлинике ФСКН России сообщили, что прикреплять они могут только сотрудников своих ведомств.
Ранее глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун заявил, что помимо учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, медицинскую помощь населению столицы оказывают более 5 тысяч медицинских организаций разных форм собственности.
Алексей Хрипун также опроверг появившуюся в СМИ информацию о сокращении 14 тысяч врачей в ближайшие три года. По словам главы ведомства, показатель обеспеченности врачами населения в Москве существенно превышает показатель в среднем по России.