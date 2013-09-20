В ЦАО построят две новых поликлиники

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном административном округе Москвы построят две поликлиники. Лечебные учреждения будут введены в строй не позднее 2016 года.

Для жителей района Замоскворечье построят поликлинику в Большом Строченовском переулке, владение 23, где разместятся взрослое и детское отделения. В Таганском районе будет реконструировано существующее лечебно-профилактическое учреждение, к которому пристроят новый корпус на 480 мест.

Проектирование поликлиник начнется в будущем году, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

О постройке новых лечебных учреждений администрацию округа просили жители, которые отметили, что многим из них приходится ездить на прием к врачу в другой округ.

В поликлиниках ЦАО в настоящий момент наблюдается более 700 тысяч москвичей. Всего в округе 46 лечебно-профилактических учреждений.