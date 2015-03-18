Полисы ОМС и ДМС: что выбрать и как пользоваться

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Всем известно, как получить полис ОМС. Однако не все осведомлены о нюансах того, как им пользоваться. M24.ru рассказывает об этом, а также о том, как выбрать полис ДМС, и чем он отличается от обязательного медицинского страхования.

Полис общего медицинского страхования (ОМС) позволяет пользоваться услугами не только государственных, но и частных клиник. Для его получения можно обратиться в любую страховую компанию из участвующих в программе ОМС Москвы. Всего таких компаний 11. К ним относятся, например, "Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД", страховая компания "РОСНО-МС" и другие.

В выбранную организацию нужно подать заявление, предоставить паспорт и СНИЛС, если он есть. На время оформления полиса выдается срочное свидетельство, которое действительно в течение 30 дней. Конечно, в поликлинике принимают пациентов, если ни полиса, ни временного свидетельства у них нет. Но только в том случае, если необходима срочная помощь.

"Утро": Клиники "Доктор рядом" примут пациентов по полисам ОМС

С полисом или временным свидетельством на руках можно воспользоваться либо услугами поликлиники, которая предназначена пациенту по адресу, либо той, которая ему удобна. Однако надо помнить, что, выбирая поликлинику, находящуюся рядом с местом жительства или работы, а не ту, к которой он приписан по адресу, пациент может столкнуться с некоторыми неудобствами. "Надо быть готовым к тому, что вызвать врача на дом уже не получится", - предупреждает заместитель директора московского фонда ОМС Юлия Булавская.

С полисом ОМС – в частную клинику

Полис ОМС дает также возможность воспользоваться услугами и частных клиник. Сейчас все больше таких учреждений вступает в программу обязательного медицинского страхования. Частные клиники, которые участвуют в системе ОМС, работают, как и обычные поликлиники, на основе оплаты по подушевому принципу. Пациент ничего не доплачивает при получении полного спектра услуг.

"За последний год количество частных медицинских учреждений, которые присоединились к ОМС, возросло вдвое. Им это выгодно, так как участие в этой программе, увеличивает поток их пациентов", - рассказал президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов.

В частности, к таким учреждениям относятся поликлиники сети "Доктор рядом". Напомним, что это сеть медицинских учреждений в шаговой доступности, где бесплатно оказывают услуги только врачи общей практики. Однако с марта 2015 года пять из шестнадцати клиник начнут оказывать услуги по полисам ОМС бесплатно.

Однако не стоит забывать, что один полис ОМС дает возможность пользоваться услугами только одной клиники, поэтому снова возникает необходимость выбора – бесплатное обслуживание в госучреждении или платное со скидкой в частной клинике по программе ОМС.

Как получить полис ОМС онлайн

От ОМС – к ДМС

Если же услуги ОМС пациента не устраивают, то можно перейти на добровольное медицинское страхование. Прежде всего следует разобраться, зачем нужно ДМС и что человек хочет получить от системы здравоохранения за свои деньги. Важно понять, нужна ли экстренная или плановая госпитализация, где придется получать медицинскую помощь: на дому или рядом с работой, за городом или в центре Москвы.

"Вы должны четко понимать, что вы хотите, а не идти по принципу "А не купить ли мне полис ДМС?". Это самый существенный момент, из-за которого люди остаются недовольны добровольными видами страхования", - считает глава Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов.



По его словам, чтобы правильно выбрать компанию, надо посмотреть в интернете, какое количество жалоб к ней имеется и какую информацию она размещает о себе.

При обращении к услугам ДМС также очень важно изучить, какие случаи не являются страховыми. Если у человека варикозное расширение вен, ему нужно делать операцию и он хочет скрыть это от страховщика, то вполне возможно, что тот уже обезопасил себя от такого обмана. В его договоре операции на вены могут не являться страховым случаем.

У добровольного медицинского страхования есть плюсы, которых общее страхование лишено. Например, если человек недоволен тем, как проходит лечение, то эту ситуацию можно исправить, обратившись в страховую компанию.

"В ДМС все очень подробно описано в договоре. Доказать правоту пациента в данном случае очень легко, потому что клиники подходят к этому щепетильно. У нас недавно был такой случай: пациент жаловался, что лечение прошло не так, как он ожидал. Но клиника тут же пошла на встречу, сменила лечащего врача, так как с первым пациент не нашел взаимопонимания", - рассказал Хромов.

Ранее сообщалось, что бригады так называемой платной "скорой помощи"

Ранее сообщалось, что бригады так называемой платной "скорой помощи" будут ездить на вызовы только к пациентам, имеющим полисы добровольного страхования. В рамках пилотного проекта в Москве будут работать 4 бригады платной "скорой". Они будут обслуживать пациентов сверх графика обычных бригад и для них создадут отдельную диспетчерскую службу. При этом никаких взаиморасчетов с пациентами бригады проводить не будут. Деньги им будут поступать из страховой компании.

Марина Глазкова