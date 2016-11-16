Форма поиска по сайту

16 ноября 2016, 09:15

Город

Москвичам помогут бросить курить

Акция, посвященная всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пройдет в столичных поликлиниках. Об этом сообщает mos.ru.

Она пройдет с 17 по 19 ноября с 09:00 до 16:00. В отделениях и кабинетах профилактики будут работать школы по отказу от курения. Между тем врачи расскажут о влиянии табака на организм и здоровом образе жизни.

Участники акции смогут пройти тестирование, чтобы определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Также медицинские специалисты устроят выездные акции в школах, колледжах, вузах и на предприятиях города.

Бесплатно пройти обследования, получить консультацию специалистов и медицинскую помощь горожане с постоянной регистрацией и полисом ОМС могут в Центре по профилактике и лечению табакокурения и нехимических зависимостей.

    Кабинеты по отказу от курения есть в центрах здоровья следующих медучреждений:

  • городская поликлиника № 5, филиал № 3;
  • консультативно-диагностический центр № 6, филиал № 2;
  • диагностический центр № 5, филиал № 3;
  • консультативно-диагностический центр № 2, филиал № 1;
  • диагностический центр № 3;
  • городская поликлиника № 2;
  • консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиал № 6;
  • городская поликлиника № 209, филиал № 40;
  • городская поликлиника № 180, филиал № 3;
  • городская поликлиника № 201, филиал № 3.

поликлиники здравоохранение курение врачи вредные привычки

