Москвичам помогут бросить курить

Акция, посвященная всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пройдет в столичных поликлиниках. Об этом сообщает mos.ru.

Она пройдет с 17 по 19 ноября с 09:00 до 16:00. В отделениях и кабинетах профилактики будут работать школы по отказу от курения. Между тем врачи расскажут о влиянии табака на организм и здоровом образе жизни.

Участники акции смогут пройти тестирование, чтобы определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Также медицинские специалисты устроят выездные акции в школах, колледжах, вузах и на предприятиях города.

Бесплатно пройти обследования, получить консультацию специалистов и медицинскую помощь горожане с постоянной регистрацией и полисом ОМС могут в Центре по профилактике и лечению табакокурения и нехимических зависимостей.