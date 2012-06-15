Обзор московских газет: 15 июня

Как стало известно «Ведомостям», московские власти вновь готовятся ограничить движение грузового транспорта в городе. Первую такую попытку торговцам и строителям удалось заблокировать. «Ведомости»

Бизнес-школа «Сколково» может объединиться с Российской экономической школой. Эта сделка – один из вариантов удержать на плаву образовательный мегапроект в иннограде. Пока «Сколково» не может похвастаться ни качеством образования, ни доходами. «Ведомости»

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы запустил новый мобильный сервис – SMS-напоминание об отключении горячей воды. Об этом «Известиям» сообщил советник главы ведомства Константин Горохов. Чтобы получить услугу, необходимо отправить кодовое сообщение mos voda на короткий номер 1500 В ответ пользователи получат ссылку на мобильную версию портала mos.ru.Перейдя по ней, они должны будут указать свой домашний адрес и дать согласие на получение SMS-уведомлений. Оформившим подписку тут же придет сообщение о датах отключения горячей воды по указанному адресу, а за несколько дней до часа икс – еще одно напоминание. «Известия»

Руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников рассказал «Известиям», как будет оформлена Москва к празднованию юбилея победы 1812 года. Помимо традиционных флагов, плакатов и панно столичных жителей ждут развлекательно-образовательные проекты посвященные военным событиям. «Известия»

С июля на портале госуслуг можно будет забронировать дату и время свадьбы онлайн в любом столичном ЗАГСе. Раньше этот сервис был доступен только для нескольких дворцов бракосочетаний. Теперь очереди в самые востребованные москвичами ЗАГСы станут меньше, а кое-где и вовсе исчезнут. «Московские новости»

В ландшафтном заказнике «Тропаревский» часть территории загрязнена нефтепродуктами. Из-за аварии бензовоза на МКАД дизельное топливо попало в почву и водоемы. Городские службы не могут решить, кому исправлять ситуацию, упуская время на рекультивацию земли и очистку вод. «Московские новости»

С 2013 года система московского здравоохранения заработает по-новому. «Самозапись» к узким специалистам будет ограничена, но при этом москвичи смогут получить более качественную помощь на базе диагностических центров, объединяющих 4-5 районных поликлиник. По словам зама мэра по социальной политике Леонида Печатникова, томографов и другой современной техники для Москвы уже закуплено больше, чем имеется в Лондоне. Осталось научиться ею эффективно пользоваться. «МК»