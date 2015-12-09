За сутки поступило более 30 жалоб на врачебные приписки

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

За первые сутки работы специально созданного ресурса Росздравнадзора, принимающего жалобы по фактам врачебных приписок, поступило более 30 обращений от граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

"За первые сутки в Росздравнадзор поступило 33 жалобы: 27 – из Москвы, две – из Новосибирска и по одному обращению из Алтайского края, Московской области, Оренбурга и Санкт-Петербурга. По каждому поступившему заявлению будут проведены контрольные мероприятия", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения заработал специальный ресурс, куда граждане из любого региона страны могут пожаловаться на приписки со стороны медперсонала. Это позволит эффективно и точечно выявить случаи, когда врачи вписывают в медкарту процедуры, которые в реальности не проводились.

Москвичи могут оставить сообщение о фальшивых процедурах не только на сайте Росздравнадзора, но и на ресурсе "Наш Город", в электронной приемной на сайте правительства Москвы и на городском портале госуслуг.