Электронные рецепты и роботы: как развивается здравоохранение в Москве

В Москве построят 50 новых современных поликлиник

4 июля в поселке "Северный" открылась новая поликлиника. Ежедневно ее смогут посещать до 750 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями. Там есть пандусы и лифты.

Здание построили по индивидуальному проекту, благодаря которому на относительно небольшой площади удалось разместить все необходимое. Чтобы обратиться к врачу, раньше жителям этого района приходилось ездить более, чем за 10 километров. Новый центр находится в пешей доступности. Сегодня поликлинику осмотрел Сергей Собянин.

По словам врио мэра Москвы, поликлиника оснащена самым современным оборудованием и может оказывать самые качественные услуги. О том, как изменилось столичное здравоохранение и какие перемены ожидают его в будущем - в материале M24.ru.

Всего к 2015 году в Москве появятся 38 новых больниц и поликлиник. Эти объекты планируют построить по адресной инвестиционной программе. В этом году будет завершено 13 объектов, среди которых поликлиника в Бутове. На 2014 год запланировано строительство 16 объектов, в том числе 3 поликлиники в Северном округе и 5 больничных корпусов. А в 2015 году будет построено еще 19 объектов, среди которых 8 поликлиник. Причем, 16 объектов возведут за счет инвесторов.

Приоритет будет отдан развитию здравоохранения на территории Новой Москвы, также в новых округах планируется строительство модульных медучреждений и закупка передвижных мобильных комплексов.

В конце прошлого года московские власти сообщили о создании в столице амбулаторно-поликлинических комплексов, в которых можно будет получить консультацию практически всех врачей и сделать полную диагностику. Каждый из таких многофункциональных центров объединит пять-шесть соседних поликлиник.

Кроме того, в столице начинается тестирование подсистемы "электронный рецепт", которая упростит выписку лекарств для льготных категорий граждан. С помощью этого сервиса врачи смогут определять наличие лекарств в аптеках, прикрепленных к поликлинике, изучать подробные аннотации к медикаментам и, как следствие, регулировать закупки. "Электронный рецепт" вводится в рамках внедрения Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и пока проходит в нескольких лечебно-профилактических учреждениях САО.

К концу года также будет запущен сервис проверки совместимости лекарств. Это станет возможным благодаря подключению ЕМИАС к централизованному сервису взаимодействия лекарственных средств – официальной системе Минздрава, которая содержит информацию о парном взаимодействии более 30 тысяч наименований препаратов.

Электронная запись к врачу

Кроме, того все поликлиники Москвы оснащены системой электронной очереди. Электронная запись к врачу работает в 500 московских поликлиниках и 10 стационарах. Записаться к врачу можно с помощью инфоматов, которых в Москве 800 и которыми пользуются 60 процентов жителей. Кроме этого, записаться можно и через портал госуслуг. Для этого надо зарегистрироваться на сайте, выбрать интересующую поликлинику и врача и записаться на доступное время. Оценить работу медучреждений можно через инфоматы и портал "Наш город". В будущем планируется установка инфоматов на предприятиях, в торговых центрах и на остановках общественного транспорта.

Весной 2013 года завершилась двухлетняя программа модернизации столичного здравоохранения. В рамках программы было закуплено более 60 тысяч единиц самого современного диагностического оборудования. В частности, департамент здравоохранения закупил четырех хирургических роботов, которые позволяют проводить операции на внутренних органах человека с максимальной точностью и минимумом побочных явлений. Ранее такая техника была установлена только в двух поликлиниках города. Стоимость каждого робота — 80 миллионов рублей. Операции будут проводиться в рамках программы ОМС — бесплатно для москвичей.

Кроме того, в Москве завершается создание системы ПАКС, с помощью которой рентгеновские и топографические снимки в режиме реального времени будут передаваться из больниц и поликлиник в специальные центры.

Также в столице развивается проект "Доктор рядом", в ходе реализации которого кабинеты врачей-терапевтов появятся в жилых домах, благодаря чему москвичи смогут получить медицинскую помощь буквально не выходя из дома.

Кроме того, уже к этой осени в штате каждой поликлиники для взрослых появится специальный сотрудник, который будет разрешать возникающие конфликтные ситуации. Также он будет следить за тем, чтобы в учреждении была благоприятная психологическая атмосфера.

Григорий Медведев