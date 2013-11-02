Москвички могут пройти бесплатное обследование у маммолога

В выходные москвички могут получить бесплатную консультацию у маммолога. Приемы ведутся в поликлинике №5 и клинической больнице №57. Акция, приуроченная ко Дню против рака груди, продлится до 9 ноября.

Рак груди, по статистике, самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Каждый год количество таких диагнозов возрастает на семь процентов. А средний возраст больных уменьшается.

"Одной из причин является урбанизация. В США уровень заболеваемости намного выше, чем в России. Это связано со стрессовыми факторами, с особенностями жизнедеятельности, с современной тенденцией женщин рожать поздно", - отмечает заведующий онкологическим отделением городской клинической больницы №57 Михаил Банников.

По словам начальника управления по работе с административными округами департамента здравоохранения Москвы Светланы Браун, акция в выходной день сократит привычный период ожидания в очереди в поликлинику.

Обследование на маммографе занимает не больше десяти минут. Современный аппарат почти не подвергает организм радиоактивному облучению.

Уже в первые дни акции консультацию маммологов и онкологов получили больше двух тысяч женщин.