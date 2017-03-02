Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 12:41

Город

Четыре новые поликлиники появятся в Москве в 2017 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Четыре новые поликлиники появятся в Москве в 2017 году, сообщает пресс-служба столичного депстроя.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, пропускная способность новых учреждений составит порядка 2350 пациентов в день. Их построят на средства, выделенные по Адресной инвестиционной программе на 2017–2019 годы.

Поликлиники откроются по следующим адресам:

  • Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений – Ленинградский проспект, дом 16;
  • Детская городская поликлиника № 71 на 320 посещений – улица Академика Комарова, владение 1–3;
  • Женская консультация ГБУЗ Москвы "Родильный дом № 20" на 530 посещений в смену – Измайловское шоссе, дом 49А;
  • Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену – улица Судостроительная, дом 46-50.

Бочкарев добавил, что в этом году также предусмотрено строительство двух патанатомических корпусов, четырех подстанций скорой помощи и четырех объектов инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что к апрелю в Бескудникове откроют новый травмпункт. Он расположится по адресу: Бескудниковский переулок, владение 5 а, на территории городской поликлиники №146. В здании уже завершили строительно-монтажные работы и установили медоборудование. Отмечается, что травмпункт увеличит посещаемость поликлиники на 100 пациентов в смену.

