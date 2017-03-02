Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Четыре новые поликлиники появятся в Москве в 2017 году, сообщает пресс-служба столичного депстроя.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, пропускная способность новых учреждений составит порядка 2350 пациентов в день. Их построят на средства, выделенные по Адресной инвестиционной программе на 2017–2019 годы.

Поликлиники откроются по следующим адресам: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений – Ленинградский проспект, дом 16;

Детская городская поликлиника № 71 на 320 посещений – улица Академика Комарова, владение 1–3;

Женская консультация ГБУЗ Москвы "Родильный дом № 20" на 530 посещений в смену – Измайловское шоссе, дом 49А;

Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену – улица Судостроительная, дом 46-50.



Бочкарев добавил, что в этом году также предусмотрено строительство двух патанатомических корпусов, четырех подстанций скорой помощи и четырех объектов инженерной инфраструктуры.