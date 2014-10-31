Задай вопрос начальнику столичной полиции Анатолию Якунину

Анатолий Якунин

Начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин ответит на вопросы читателей M24.ru.

Вы сможете узнать об особенностях работы столичной полиции. Вопросы Анатолию Якунину мы будем собирать и публиковать на этой странице до 9 ноября.

Анатолий Якунин начал службу в МВД участковым инспектором. Прошел путь от рядового сотрудника до руководителя милицейских подразделений районного и областного уровня. 2 июня 2012 года указом президента назначен начальником ГУ МВД России по Москве.

Павел Владимирович:

[/html]Здравствуйте. Когда в городе Московский (ТиНАО), будет укомплектован штат сотрудников полиции? Вызывали полицию, приехали через 1.5 часа. На вопрос, почему так долго, полицейские ответили, что штат не укомплектован. Они вдвоем обслуживают огромную территорию.

Александр Александрович: Что делается для повышения /приобретения сотрудниками полиции базовых правовых знаний? В том числе офицерского состава? Их отсутствие влечет как совершение правонарушений, так и грубейшее нарушение прав граждан и прямые убытки для государства.

Владимир: Культура отображает современное состояние дел в любой отрасли страны. Если включить телевизор, то на любом канале показывают о продажности полиции - от рядового до Ваших заместителей. А это воспитательная роль нашей молодежи. Как Вы к этому относитесь?

Игорь: Почти возле каждой станции метро и особенно возле каждого крупного транспортно-пересадочного узла можно наблюдать одну и ту же картину, позорящую город: толпы нелегальных мигрантов, нелегальные таксисты, незаконные торговцы, расклейщики объявлений и пр... Когда вы последний раз были возле станций метро Курская, Павелецкая, возле Белорусской? Как долго москвичи будут терпеть этот бардак и этот позор?

Надежда: Здравствуйте, почему Вы как руководитель МВД Москвы до сих пор не считаете нужным издать приказ и обязать (именно обязать) полицию всех отделений Москвы по фото и видео, отправленным через сайт гибдд, (или создать портал) штрафовать нарушителей? Многие граждане готовы, даже инициатива была - возбуждать дела против нарушителей ПДД по видеозаписям. Проголосовали 81 тысяча человек. Дайте же возможность! Это абсолютно не тяжело и эффективно в борьбе с автохамами, и к Вам со стороны населения большое было бы уважение. За рубежом это развито, а у нас такая элементарная и нужная вещь, и гораздо лучше - камер во всех местах камер не понаставишь. Верхам МВД не приходит в голову. Складывается впечатление, что не хочется, чтобы был порядок, и в тягость... Очень странно как-то...

Евгений: Когда-нибудь настанет тот день, в который прекратится незаконная торговля (я имею ввиду не палатки, а бабушек и лиц бывших союзных республик) в переходах метрополитена, МЖД, возле них и в других местах массового скопления людей??? Что для этого планируется делать (раз в 400 поднять существующий мизерный штраф и т.п.)

Александр: Как удостовериться, что помещения под жилым домом используются по назначению? Например, там не хранятся взрывчатые и другие опасные вещества, не живут мигранты. Вы реагируете только на "сигналы" или ведете целенаправленную системную работу? Особенно это касается больших жилых комплексов, где много нежилых помещений с арендаторами и субарендаторами. Жильцы по ул. Профсоюзная, 104 обеспокоены этими фактами. Многочисленные обращения в различные инстанции остались без внимания, или вопрос был "урегулирован" "как надо".

Татьяна: Почему информация об участковом на сайте ведомства не совпадает с реальностью? Попытки выяснить не увенчались успехом. Все телефоны, которые озвучивала дежурная часть, упорно не отвечали в течение нескольких дней. Адрес: Профсоюзная, 104. Своего инспектора жители не знают. Соответственно, и его контактов тоже.

Артем: Анатолий Иванович, Вам не кажется, что наличие многих общественных организаций (проект "Движение", "СтопХам", "Левпротив" (курение) ) - это сигнал о том что бардак, и полиция ничего не делает, и ей плевать, кто как ездит, паркуется, курит... Ребята выполняют работу полиции, тратя свое личное время, устраивая рейды, чтобы снимать нарушителей... И поражает, что Вы и Колокольцев не благодарите их, и не сотрудничаете с ними, и не предлагаете свою помощь.

Надежда Попова: Почему так плохо работает ОВД "Бабушкинский"? Начальник ОВД полковник В.Н. Вдович не отвечает на письма. На вызов наряд милиции может ехать более двух часов. И еще в отделение невозможно дозвониться. Иногда вообще не берут трубку. Об этом безобразии я сообщила в пресс-службу мэра Собянина. Жду ответа из пресс-службы. В нашем подъезде пропал жилец (из 126 кв.) Квартира до сих пор не опечатана. Почему? Вызывали наряд из отделения. Приехали. Покрутились. И уехали. Живем мы в доме 22, корпус 2, улица Радужная. Новый дом, вот и пропадают жильцы. Заявление подано в прокуратуру Москвы.

Роберт: Меня уже дважды останавливал патруль на ул. 1-я Тверская-Ямская и просил предъявить документы. После этого очень настойчиво предлагали открыть сумочку и показать, что там нет ничего запрещенного (наркотиков и оружия). На мой вопрос, в чем меня подозревают и есть ли на меня ориентировка, мне ответили, что у меня взгляд подозрительный. Я долго отказывался, даже соглашался на их угрозу проехать с ними в отделение. Но в итоге все же показал и пошел дальше. Правы ли были полицейские? Как правильно вести себя в такой ситуации?

Алексей Михайлович: Добрый день! Стоит ли нам ждать изменений в полиции в Новомосковском административном округе, в частности в поселении Московский, т.к. в г. Московский очень часто они игнорируют наши звонки? Будут ли еще открыты отделения в г.Московский (в 3 мкр., мкр.Град Московский и город Парк Московский)?

Илья: Здравствуйте! Почему полиция никак не реагирует на курение в общественных местах? Вся столица "чадит" дымом. Каждый второй прохожий курит на ходу, обволакивая столбом дыма остальных. Бесполезно переходить на другую сторону улицы - там такая же ситуация. А ситуация с парковками на тротуарах? Когда же москвичей приучат к неизбежности наказания за подобные маневры в пешеходном пространстве?

Сергей: Помогите, пожалуйста, вернуть деньги из МММ. В 2012 г. подал заявление на Петровку 38, талон-уведомление 0006952. В заявлении мной были указаны реквизиты и тел. конкретного мошенника, который меня кинул. Это Савинов Валерий Викторович. Но до сих пор мои деньги крутят мошнники и до сих пор работают их офисы Очень прошу Вас мне помочь. С уважением, Сергей Андреевич.

Роман: Уважаемый генерал! Два маленьких вопроса. Почему сотрудники полиции появляются на улицах и в метро только после террактов и других ЧП? Я живу в Кузьминках прямо около одноименного ОВД. Многие годы, даже десятилетия не знаю (никто не знает), кто наш участковый. В данный момент название "участковый" могу писать только в кавычках. Если Вас заинтересует конкретика, то это дома 88, 90, 92, 94, 101, расположенные по ул. Юных Ленинцев.Там живут мои знакомые друзья, и никто никогда не видел участковых. Спасибо.

Григорий. Добрый день. Скажите, пожалуйста, является ли запуск фейерверков во дворе нарушением закона о тишине, имеет ли смысл вызывать полицию? Во дворе постоянно по ночам запускают фейерверки, будят детей. Не только в праздники. Хотя, по идее, и в новый год после 23 шуметь нельзя. дети просыпаются вне зависимости от дней календаря.. Спасибо.

Валерий: Что предполагается делать с проблемой нелегальных такси и нелегальных таксистов в Москве? Во-первых, практически у любого метро, любого торгового центра, вокзала нелегальные такси паркуются там, где парковать автомобили вообще нельзя, мешают проезду автомобилей, проезду общественного транспорта, проходу пешеходов (в частности, у метро "Марксистская" и у ТЦ "Гагаринский", у метро "Теплый стан", и таких мест в Москве огромное количество). По наличию такси и водителей определенной национальности в некоторых местах складывается ощущение, что это бизнес определенной или определенных этнических группировок (в частности, у ТЦ "Гагаринский"). Во-вторых, это обеспечение безопасности жителей и гостей столицы, т.к. зачастую эти нелегальные таксисты ведут себя агрессивно, в том числе и к легальным такси.

Владимир: Здравствуйте. За последние годы два раза пытался вызвать милицию. Не для себя, а для других. Однако новый (уже не новый) call-центр не позволяет быстро дозвониться и получить помощь. С удивлением и возмущением приходится слышать что-то вроде "пожалуйста, не кладите трубку....". И вынужден констатировать, что до милиции я оба раза так и не дозвонился, т.к. более чем 5-минутные ожидания только возможности дозвониться мотивируют самостоятельно решать проблемы. Для чего усложнили дозвон в милицию?

Алекс: Добрый день. Как и многие поднимавшие этот, вопрос прошу еще раз обратить внимание на борьбу с нелегальными торговцами. Например, около северного выхода из метро "Ленинский проспект" постоянно из багажника идет мелкая торговля. Притом что в соседнем доме находится приемная участкового. Еще вопрос - когда полиция будет наказывать за курение в общественных местах и распитие спиртного на лавочках?

Юля: Как продвигается дело с бандитами, которые убивают людей на дорогах под Москвой? Почему так мало информации? Вы поймали всех преступников? Зачем они это делают?