Борьба с нелегальной миграцией в Москве станет более системной

ИТАР-ТАСС

На выездном совещании руководящего состава московской полиции в префектуре Восточного округа были приняты конкретные меры по выстраиванию системной борьбы с нелегальной миграцией.

В первую очередь решено бороться с теми лицами, которые занимаются ее организацией. В частности, запланировано проведение оперативно-профилактических мероприятий, в ходе которых будут выявлять граждан, изготавливающих для иностранцев поддельные документы. Кроме того, будет активизирована практика проведения совместных рейдов и проверок на рынках, в торговых и складских помещениях. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.

Начальник столичной полиции Анатолий Якунин напомнил о том, что руководством Министерства внутренних дел и Федеральной миграционной службы определены приоритетные задачи по усилению борьбы с этнической преступностью и перекрытию каналов незаконной миграции. По словам Якунина, в этом вопросе мэрия готова оказывать серьезную материальную поддержку.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что сокращение квот на иностранную рабочую силу не ослабило приток трудовых мигрантов в столицу. Москва остается наиболее привлекательным для них регионом. По данным столичной полиции, за последние полгода за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности 88 тысяч человек. За пределы Российской Федерации выдворено 4 тысячи иностранных граждан.

Остается сложной криминогенная ситуация: иностранцами в этом году было совершено более 13,5 тысяч преступлений, а это каждое второе из зарегистрированных столичной полицией.

По результатам социологического исследования, проблема незаконной миграции входит в тройку вопросов, наиболее волнующих москвичей, наряду с экологической и транспортной проблемами.