Полиция изучает обстоятельства перестрелки на юго-западе Москвы

ИТАР-ТАСС

Московская полиция проводит проверку по факту перестрелки, произошедшей в минувшую пятницу на юго-западе столицы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.

По рассказу очевидца, двое мужчин подошли к автомобилям Range Rover и Jeep Grand Cherokee. Из машин вышли шесть человек и завязалась перестрелка, по итогам которой один из участников получил ранение и был доставлен в больницу. Остальные скрылись с места происшествия на автомобилях.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили что расследование инцидента продолжается, проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство". Максимальное наказание по этой статье - семь лет заключения.

По данным источника агентства в правоохранительных органах столицы, владельцем Jeep Grand Cherokee оказался 27-летний Шарип Гантамиров, сын экс-мэра Грозного Бислана Гантамирова.