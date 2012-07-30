Полицейский застрелил бойцовую собаку, искусавшую двух человек

ИТАР-ТАСС

Бойцовая собака напала и искусала двух человек сегодня утром в столице. Инцидент произошел в районе Бескудниково, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Около 11.40 в ОМВД "Бескудниково" позвонила жительница дома на Бескудниковском бульваре и сообщила, что ее пес бойцовой породы искусал ее и ее 37-летнего сына. На место происшествия был направлен полицейский наряд.

Успокоить собаку не удалось и, чтобы спасти людей, полицейским пришлось застрелить животное. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были вызваны врачи.