30 мая 2017, 13:34

Безопасность

Статую Русалочки в Копенгагене покрасили в красный цвет

Фото: ТАСС/DPA/Frank Rumpenhorst

Один из символов датской столицы – статуя Русалочки – вновь стала жертвой вандалов. В ночь на 30 мая ее покрасили в красный цвет, передает датское информационное агентство Ritzau.

По словам дежурного офицера полиции Копенгагена, на пульт стражей порядка поступил звонок от газеты Ekstra bladet. Прибыв на набережную, полицейские увидели, что статуя из бронзовой превратилась в красную.

Также сообщается, что на песке неподалеку от скульптуры появилась надпись, сделанная красной краской, о защите китов у Фарерских островов. Местные власти приступили к поискам вандалов, а также поручили как можно быстрее удалить со статуи следы краски.

Статую Русалочки установили в Копенгагене в 1912 году, и с тех пор она вызывает особый интерес не только у туристов, но также у вандалов и сторонников нетрадиционных акций протеста.

Начиная с 1960-х годов героиню Андерсена успели облить краской, ей дважды отпиливали голову и один раз – руку. В 2003 году статуя даже пострадала от взрыва.

