В столице создадут аллею "черной шляпы" - авторов и героев детективных романов

Фото: М24.ru/ Евгения Смолянская

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержит инициативу о создании в районе Петровки, 38 аллеи авторов детективов, таких как Юлиан Семенов и Братья Вайнеры, Александра Маринина и Борис Акунин. Об этом M24.ru рассказал председатель комиссии Лев Лавренов. Он пояснил, что идею планируется рассмотреть и одобрить на ближайшем заседании 9 июня. С предложением в Мосгордуму обратился президент Международного фестиваля детективных фильмов "ДетективФест" Юрий Митюшин. По его задумке, напротив знаменитого здания полиции по адресу Петровка 38 на тротуаре можно сделать аналог "Аллеи славы" в Голливуде. Только вместо звезд "нарисовать" черные шляпы - как символ детектива - и нанести имена известных авторов, а также режиссеров известных фильмов и актеров, воплотивших сыщиков в кино. Речь идет, к примеру, о Станиславе Говорухине, который снял легендарный фильм "Место встречи изменить нельзя", а также Василии Ливанове, сыгравшем роль Шерлока Холмса.

Как рассказал Лев Лавренов, создать аллею российских мэтров детективного жанра в столице - хорошая идея, "которую нужно поддержать”. “Ближайшее заседание комиссии намечено на 9 июня. Этот вопрос можно обсудить и поддержать”, - сказал Лавренов.

Идея создания аллеи принадлежит президенту Международного фестиваля детективных фильмов "ДетективФест" Юрию Митюшину. Он презентовал проект Мосгордуме на круглом столе в середине апреля.

“Я предлагаю сделать аллею на тротуаре напротив здания Петровка, 38 или рядом, на Страстном бульваре, - рассказал М24.ru Юрий Митюшин. - Аллею можно сделать по примеру звездной дорожки в Лос-Анджелесе. На тротуаре нужно положить плитки, сделанные из камня. На них должна быть нарисована черная шляпа - символ детектива - и нанесены имена известных писателей детективов, их героев, а также режиссеров фильмов и актеров, которые их сыграли в кино. Например, там обязательно должны быть писатели Юлиан Семенов, Братья Вайнеры. Из современных авторов предлагаю Александру Маринину”.

Также, по словам Митюшина, на плиту можно нанести имя режиссера легендарного фильма “Место встречи изменить нельзя” Станислава Говорухина и Игоря Масленникова (“Шерлок Холмс”). Еще необходимо увековечить актеров, в частности, Владимира Высоцкого, который сыграл миллиционера Глеба Жеглова в том же фильме “Место встречи изменить нельзя”, и Василия Ливанова (роль Холмса).

“Чтобы создать аллею детективов, не нужно менять название улиц. А подобрать имена выдающихся людей можно общим голосованием в интернете. Горожане сами должны дополнить список людей, которые работали в жанре детектива, - отметил Митюшин. - Мы у города не просим денег на проект. Мы можем на общественных началах сами изготовить плиты и даже уложить их за свой счет”.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро считает, что “Петровка, 38” - это лучшее место, где можно разместить аллею мэтров детективного жанра. “Исторически мимо этого здания горожане ходят редко. Они интуитивно выбирают маршрут мимо сада Эрмитаж, который находится через дорогу от главка. Это говорит о подсознательном страхе людей перед полицией. Аллея с красивыми плитами шляп как раз может помочь сломать этот стереотип и сформировать более доброжелательное отношение к стражам порядка”.

По мнению маркетолога, детектив - один из любимых книжных жанров в России. “На аллее обязательно должны быть имена писательниц - Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой и Александры Марининой, - продолжил Коро. - Но я бы не стал ограничивать аллею одними россиянами. У искусства нет территориальных границ. Потому также там нужно упомянуть и мировых мэтров детектива - Жоржа Сименона, Агату Кристи, Конана Дойля. Наши читатели их очень любят”.

Председатель Московского межрегионального союза полиции Михаил Пашкин поддержал идею создания аллеи метров детективного жанра. Однако, по его мнению, сделать ее напротив легендарной “Петровки, 38” могут и не разрешить, так как это режимный объект. “Конечно, нужно сделать такую аллею в центре Москвы, в людном месте, - отметил эксперт. - Также можно рассмотреть тротуар рядом со зданием МВД России на Житной улице в районе Якиманка - там проходное место”. По мнению Пашкина, в список на аллее выдающихся авторов, которые писали детективы, можно добавить Бориса Акунина и Братьев Стругацких, хоть последние и писали фантастические детективы.