В мусоросборниках жилого дома мигранты обустроили квартиру

Фото: petrovka38.ru

В одном из домов по Профсоюзной улице полицейские обнаружили иностранных граждан, живущих в мусоросборниках, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Стражи правопорядка установили, что семеро уроженцев Центральной Азии в четырехподъездном доме в районе Теплого Стана устроили себе практически полноценную квартиру. В одном мусоросборнике они готовили еду, во втором оборудовали место для душа, третий использовали как склад, а в четвертом спали. Самый предприимчивый из них ночевал в комнате консьержа, когда тот уходил домой на ночь.

У мигрантов отсутствовали документы, их доставили в отдел полиции на предмет установления их причастности к другим возможным преступлениям на территории Москвы. В отношении всех задержанных составлены административные протоколы о нарушении въезда на территорию России либо режима пребывания в стране.